Ruim honderd mensen doneren hun haar voor kankerpatiënten

"Ik vond het heel mooi om mee te doen", vertelt een van de 150 mensen die dinsdag in Rotterdam hun haar lieten afknippen in het kader van Wereldkankerdag. "Ook om mijn dochter op deze manier uit te leggen waarom het belangrijk dat je dit doet."

Veertig kappers gingen in het Maasstad Ziekenhuis aan de slag om zoveel mogelijk haar te krijgen voor kankerpatiënten, die door chemotherapie hun eigen haar verliezen.

Verdriet en pijn

Om een goed haarwerk te maken is minimaal 30 centimeter haar nodig vanaf de staart. Het idee voor de actie ontstond een paar jaar geleden. Fysiotherapeut Heleen van ‘t Hoff zag haar patiënten tijdens de revalidatie kaal worden door de chemo en besloot dat zij iets wilde doen.

“Het verdriet en de pijn die patiënten hebben door het verlies van hun haar is enorm groot,” vertelt Heleen. “Ik besefte dat het voor mij geen moeite is om m’n haar te laten groeien. Dus waarom zou ik dat niet doen en mijn haar doneren.”

Weinig moeite

"Er zijn een aantal mensen in de omgeving, die kanker hebben", zegt een andere deelneemster over de reden waarom ze haar haar doneert.

"Met weinig moeite kun je een keer in de twee jaar meedoen om te doneren, want haar, dat groeit toch wel weer aan. Als je met iemand die chemotherapie heeft gehad over straat loopt, kijken ze je na. Dus een pruik is dan wel heel fijn."