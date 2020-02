Jan Kooijman speelt Petrus in The Passion

Foto: The Passion 2020 / EO/KRO-NCRV

De Rotterdamse acteur, danser en presentator Jan Kooijman is een van de castleden van The Passion 2020. Dat hebben de EO en KRO-NCRV bekend gemaakt. Kooijman vertolkt in de tiende editie van het muziekevenement de rol van Petrus.

The Passion is de vertelling van het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Artiesten steken het eeuwenoude verhaal in een nieuw jasje, aan de hand van moderne Nederlandse popnummers. Elk jaar trekt er een processie met een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium.

Het evenement vindt traditiegetrouw plaats op de donderdag voor Pasen. Dit jaar is The Passion op 9 april in Roermond. NPO 1 zendt het muziekspektakel uit.

Naast Jan Kooijman bestaat de cast uit Tim Akkerman (Jezus), Trijntje Oosterhuis (Maria), Soy Kroon (Judas), Roue Verveer (Pilatus), Johnny de Mol (Verteller) en Bert van Leeuwen (Verslaggever). "Te gek om met zulke getalenteerde en fijne mensen in de jubileumeditie van The Passion te mogen spelen", reageert Kooijman op Instagram.

The Passion was vorig jaar in Dordrecht. Het evenement trok toen zo'n twintigduizend bezoekers.