Gezocht: Stadstekenaars in Rotterdam

Wie kan het best het leven in de stad Rotterdam vastleggen? Het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam, het Stadsarchief en de Kunsthal roepen Rotterdamse kunstenaars op om zich aan te melden als stadstekenaar.

Rotterdam kent een lange traditie van stadstekenaars. Het Stadsarchief heeft tot eind jaren '80 jaarlijks opdrachten gegeven aan kunstenaars. Vorig jaar werd de traditie in ere hersteld en ook dit jaar wordt gezocht naar nieuwe stadstekenaars.



Schetsboek

"De kunstenaars gaan de stad in met een schetsboek en krijgen een speciaal thema mee", zegt Wanda Waanders van het Stadsarchief Rotterdam. "Dit jaar is dat 'Mensen maken de stad'. Wat zien ze, wat valt ze op? Het leuke van kunstenaars is dat ze op een andere manier naar de stad kijken."

Ze kunstenaars kunnen zelf kiezen waar in Rotterdam ze willen tekenen. "Dat kan in het centrum zijn, op de West-Kruiskade, misschien op de markt of in de rustigere delen van Rotterdam. We laten dat aan de kunstenaar, die valt bepaalde dingen op of juist niet en gaat dan tekenen."

Opleiding

Kunstenaars die de rol van stadstekenaars wel zien zitten, kunnen tot 1 maart een portfolio insturen. Een jury maakt eind maart een keuze uit de inzendingen en bepaalt zo welke drie mensen de rol van stadstekenaar op zich mogen nemen. Zij hoeven niet per se een professionele kunstopleiding te hebben gevolgd.

"Al merkten we vorig jaar wel dat van de 72 aanmeldingen, een belangrijk deel professioneel kunstenaar was. We zagen dat de mensen die geen opleiding gevolgd hadden, het dan toch nét niet haalden qua kwaliteit." De kunstenaars krijgen een schetsboek en kunnen vervolgens aan de slag.

De uitverkoren kunstenaars krijgen elk vijfduizend euro. Hun werk uit de schetsboeken wordt eind 2020 gepresenteerd in de Kunsthal. Daarna worden de tekeningen opgenomen in de collectie van het Stadsarchief.