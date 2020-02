Kraker Anne in de Tweebosbuurt hoopt dat ze na vandaag mag blijven van de rechter

Kraker Anne (links) in haar woonkamer in de Tweebosbuurt. Foto: Rijnmond

Mogen ze er blijven wonen of niet? Woensdag oordeelt de rechter over drie krakers in de Rotterdamse Tweebosbuurt. Zelf hopen ze van wel. "Dit is het beste huis in Rotterdam waar ik ooit heb gewoond."

Een handvol krakers heeft sinds november hun vaste plek gevonden in de wijk die op de nominatie staat om gesloopt en herbouwd te worden. De daar nog wonende buren zijn over het algemeen blij met de komst van de krakers, woningcorporatie Vestia is dat daarentegen zeker niet.

Kerstboom

Studentikoos. Zou zou je het mogen noemen met een kerstboom, terwijl de kerstman al weer ruim een maand weg is. Het is lekker warm in de woonkamer. Gezellig ook. De muren hangen vol en een loungemuziekje klinkt uit de speakers.

Het appartement op de begane grond van het complex is nog bewoond door een reguliere bewoner, dan twee lege etages, dan kraker Anne. Ze is één van de drie gedaagden. Anne hoopt uiteraard dat de uitspraak gunstig uitpakt voor haar.

Dat de door haar gekraakte woning studentikoos oogt, is niet verrassend, want de twintiger is student aan de Willem de Kooning Academie. Damian, Paula en Wijnand zijn deze avond ook op bezoek. Ze delen het idealisme van Anne. "Leegstand is een misdaad."

Huisrecht

Damian woont ook als kraker in de wijk. Hij is lyrisch over de plek. "Ik heb nog nooit zo'n goed huis gehad." Ze noemen het onbegrijpelijk dat de gemeente en woningcorporatie de Tweebosbuurt willen afbreken en herbouwen.

Anne belandde in november op deze plek: "Een vriend van me tipte dat het hier een goede plek is. Het was even spannend om erin te komen, sloten openbreken en zo, maar nu mogen we hier zijn. Althans, op dit moment nog."

Daar kan vanaf vandaag verandering in komen als de kantonrechter op verzoek van Vestia een oordeelt velt. Anne en de twee andere gedaagde krakers zijn inmiddels gesetteld en hebben 'huisrecht'.

Koud en vochtig

Aan de andere kant heeft Vestia als eigenaar plannen met het appartement. Die plannen hebben wel flinke vertraging opgelopen door een eerdere gerechtelijke uitspraak in het voordeel van de reguliere bewoners. Het is nog altijd onduidelijk of, hoe en wanneer de plannen voor de sloop doorgaan.

Anne, Wijnand en Damian sympathiseren als krakers met de bewoners, maar zeggen ook uit praktische overweging in de Tweebosbuurt te wonen en te willen bijdragen aan het leefklimaat in de buurt. Dat eerste, een plek om te leven, is voor de rechter van zwaar belang. Alleen idealisme lijkt onvoldoende.

Anne: "Ik kom uit een huis in Hoogvliet en heb als student veel moeite met het vinden van een kamer. Ik wilde niet weer een ijskoude winter in een vochtige kamer."

Wijnand: "Het is echt zaak om de bewoners te ondersteunen. Ik heb er ook ervaring mee tijdens de grote renovatie in Crooswijk."

Twee weken geleden werd een groep deels buitenlandse krakers aangehouden in de Tweebosbuurt. Het verschil met hen is dat Anne en haar medekrakers op hun drie adressen al gesetteld zijn en dus rechten hebben om te blijven. Hoeveel rechten dat zijn, daarover spreekt de rechter dus het definitieve woord.