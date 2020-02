VIDEO: Vrijwillig slapen in een politiecel: 'De een vindt het fantastisch, de ander onprettig'

Het was een bijzondere nacht voor verslaggever Jacco van Giessen. Hij lag niet thuis in zijn bed te slapen, maar werd woensdagochtend wakker in een politiecel. En dat zónder een misdaad te hebben begaan.

Jacco sliep een nacht in Penthouse Prison, een groepsaccommodatie in het cellencomplex van het voormalige politiebureau Eendrachtsplein in Rotterdam. "Het was best wel comfortabel", zegt hij woensdagochtend op Radio Rijnmond. "Ik had een comfortabel matras. Maar de kamer is wel klein, misschien nog wel minder dan drie bij drie meter."

Alle originele details uit de cellen zijn nog zichtbaar. Zo zit het doorgeefluik voor eten er nog, moet je de doucheknop ingedrukt houden voor een straal water uit de kraan en staan er allerlei teksten op de muur die gevangenen ooit hebben opgeschreven. In de cellen zelf is de originele wc - zonder bril - aanwezig. "Maar daar zit nu een cactus in, dus daar moet je niet op gaan zitten."

Het idee voor Penthouse Prison komt van Kirsten van den Berg. "Het is een bijzondere plek. Het is heel besloten in de cellen, maar daarnaast is er een geweldig dakterras, midden in Rotterdam", legt ze uit.

Onder Penthouse Prison zit café Heilige Boontjes. Dit wordt gerund door ex-gedetineerden en 'jongeren met een krasje'. Zij gaan ook aan het werk in het Penthouse. Rodney van den Hengel, initiatiefnemer van Heilige Boontjes, is blij met die samenwerking.

"Vroeger werden deze ruimtes gebruikt om mensen in te sluiten, maar nu worden ze gebruikt om te voorkomen dat mensen worden ingesloten", geeft hij aan. "Omdat wij hier mogen ondersteunen, kunnen we er werkzaamheden voor onze doelgroepen uithalen. Zo kunnen zij meer leren, bijvoorbeeld voor kamermeisje of -jongen."

Van den Hengel weet precies hoe het voelt om een nacht in de cel van bureau Eendrachtsplein te slapen."Ja, ik heb wel eens een nachtje in deze cel doorgebracht", vertelt hij. "Toen lag je op plastic matrasjes. Ik heb een vrij heftig verleden, maar dat heb ik goed omgedraaid. Het doet niets af aan de ervaring die ik destijds heb gehad."

Comfort

Het comfort is nu voor de verhuur flink aangepakt, maar blijft volgens verslaggever Jacco toch achter bij de ervaring die je opdoet. "Ik denk dat het aan de ene kant nog heel rauw is, je kan alles beleven wat bij de cellen hoorde", zegt Van den Berg. "Maar daarnaast hebben we nu lekkere zachte matrassen, fijne lampen en mooie boeken. En je wordt verzorgd door de 'boontjes', dat is een gastvrijheid die je niet vaak meemaakt."

Van den Berg vermoedt dat er wel behoefte is aan een accommodatie zoals Penthouse Prison. Sinds anderhalve week is het verblijf te vinden op Airbnb. "We hebben al twintig boekingen", legt ze uit. "Ik ben heel benieuwd. De een zal het fantastisch vinden, de ander onprettig. We zullen zien."