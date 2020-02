Gedupeerde kooplieden Dordtse kerstmarkt krijgen geld terug: 'Heel blij mee'

De eerste dag van de grootste kerstmarkt van Nederland ging nog wel door, maar 14 en 15 december werden vanwege de weersvoorspellingen geschrapt. "Flink balen, wij waren helemaal voorbereid", vertelt Woudenberg.

"Wij komen zelf uit Dordrecht en het is een jaarlijks feestje om daar te mogen staan. Je weet nooit van tevoren hoeveel je precies gaat verkopen, maar we hebben natuurlijk ervaring op de kerstmarkt. We zijn sowieso duizenden euro's misgelopen.''

Coulant

Om de getroffen ondernemers tegemoet te komen, stelde de gemeente Dordrecht een coulanceregeling op. Daarmee krijgen kooplieden als Woudenberg twee dagen standgeld terug. "Wij zijn daar heel blij mee, ik had veel minder verwacht", zegt de satéverkoper. "Wij krijgen nu ongeveer 1200 euro terug van de gemeente en dat vind ik best coulant." Formeel heeft hij daar namelijk geen recht op, omdat contractueel is vastgelegd dat het voor eigen risico is als een evenement niet doorgaat.

De gemeente Dordrecht sprak eerder al van 'uitzonderlijke omstandigheden'. "Daardoor hebben we in overleg met de organisatie van de kerstmarkt besloten tot een coulanceregeling."

Maar wat deed Woudenberg met al die overbodige saté? "We hebben snel geschakeld met onze leveranciers en de productie stopgezet. Gelukkig hadden wij nog meer evenementen dat weekend, dus we hoefden bijna niets weg te gooien.''