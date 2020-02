Deel Van Ghentkazerne korte tijd ontruimd na gaslucht

Een deel van de Van Ghentkazerne in Rotterdam is ontruimd. Er werd een gaslucht geroken.

"De mensen van de kazerne vertrouwden het niet en hebben zelf besloten om de kazerne te ontruimen", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "

Volgens de brandweer ging het om het kantinegebouw. "Er zijn werkzaamheden uitgevoerd aan een van de ketels", gaat de woordvoerder verder. "Daarbij is een hoeveelheid gas vrijgekomen. Die is in de rest van het pand geroken."

Rond 14:00 uur mocht iedereen weer naar binnen.