Zuidplein krijgt hotel met 250 kamers

De gemeente Rotterdam en meerdere andere partijen hebben de contracten ondertekend voor de bouw van een hotel voor 250 kamers bij het Zuidplein. Het hotel moet in 2022 open gaan.

Welke keten het hotel moet gaan runnen is nog niet duidelijk, zegt de Amsterdamse vastgoedinvesteerder Foruminvest.

De komst van het hotel was al aangekondigd in de plannen Hart van Zuid. De omgeving van Ahoy heeft de afgelopen jaren een flinke opknapbeurt gekregen. In 2016 werd ook de komst van een hotel aangekondigd.

Hart van Zuid is een samenwerking tussen onder meer de gemeente Rotterdam en bouwcombinatie Heijmans/Ballast Nedam.