Krakers Tweebosbuurt moeten woningen verlaten

De groep krakers in de Rotterdamse Tweebosbuurt

Een groep krakers in de Rotterdamse Tweebosbuurt moet van de rechter hun woningen verlaten. De kantonrechter oordeelde woensdag dat drie gekraakte woningen binnen veertien dagen leeg moeten zijn. Woningcorporatie Vestia eiste hun vertrek in een kort geding.

De krakers namen hun intrek in november in de toen leegstaande woningen. De Tweebosbuurt staat op de nominatie om te worden gesloopt en herbouwd. De sloop is beladen. Een kleine groep bewoners weigert de wijk te verlaten.

De krakers gaven aan uit idealisme en praktisch oogpunt in te wijk te verblijven. De rechter acht het belang van woningcorporatie Vestia echter groter dan het recht op een woning van de krakers.