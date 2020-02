Hogeschool Rotterdam na nieuw loos brandalarm: 'Belangrijk dat mensen hier niet mee spelen'

"Twee van de drie daders van vorig jaar hebben wij in de kraag weten te vatten, naar eentje wordt nog gezocht", vertelt Bormans. "De mensen die wij pakken wordt een jaar lang de toegang tot de Hogeschool ontzegd."

Bormans ging met de daders van vorig jaar in gesprek, om de reden voor het vals indrukken van het brandalarm te achterhalen. "Die waren niet in alle gevallen geloofwaardig. We veronderstellen dat ze het doen om onder een tentamen uit te komen. Nouja, ik weet niet of ik daar verder mededelingen over moet doen..."

Brandweer uitgerukt

Bij overduidelijk valse meldingen kan de Hogeschool normaal gesproken voorkomen dat de brandweer uitrukt. "Als het alarm afgaat zit er een vertraging in het systeem, waardoor je kunt checken wat er aan de hand is. Blijkbaar hebben we nu niet snel genoeg de zekerheid gehad dat er geen brand was. Daarom is de brandweer hier geweest. Dat illustreert hoe belangrijk het is dat mensen hier niet mee spelen. Niemand moet gaan denken: 'oh, dat zal wel weer vals alarm zijn.' Dan gaan we brokken maken, dat is precies waarom ik me hier zo druk over maak."

"Ik doe een beroep op het redelijkheidsgevoel en de verantwoordelijkheid van onze mensen. Ik ben er heilig van overtuigd dat een overgroot deel van de hier werkende mensen het verschrikkelijk vindt dat dit gebeurt, maar blijkbaar hebben we een klein groepje mensen rondlopen dat hier met een zekere losheid mee omgaat", besluit Bormans.