Crazy on Big Rivers ten onder aan eigen succes: 'Geen politiecapaciteit voor zo'n groot evenement'

Het feest Crazy on Big Rivers in Dordrecht gaat komende zomer niet door. De populariteit van het feest op het Statenplein, dat achtduizend mensen trok tijdens de vorige editie, is zo groot dat de organisatie zich afvraagt of zo'n grote toestroom van publiek nog te handhaven is. De rest van het festival Big Rivers gaat wel door.

Met de Rotterdamse DJ Paul Elstak als grote publiekstrekker stond het Statenplein op de zaterdagavond in 2019 helemaal vol. "Vorig jaar trok Crazy on Big Rivers ruim achtduizend bezoekers en dat laat wel zien hoe populair het feest was. In twee jaar tijd hebben we een mooi concept neergezet."

"Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat er wegens de viering van het Songfestival en het EK Voetbal minder inzet van de politie beschikbaar is", zegt de organisatie. Daarom mogen er alleen nog evenementen met een laag risico worden georganiseerd. Vanwege de vele bezoekers is Crazy on Big Rivers dat niet.

Wat er nu op de plek van Crazy on Big Rivers gaat komen, is niet duidelijk. Big Rivers is een meerdaags gratis muziekfestival in het centrum van Dordrecht. Dit jaar vindt het festival plaats op 17, 18 en 19 juli.