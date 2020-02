Bekladde Joodse graven voorlopig niet schoongemaakt

"We weten nog niet precies wanneer de graven volgende week kunnen worden gereinigd", zegt Chris den Hoedt van de Joodse Gemeente Rotterdam.

De graven werden ergens tussen donderdag en zondag beklad met antisemitische leuzen, een hakenkruis en een verwijzing naar de politie. De Joodse Gemeente Rotterdam en het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap hebben inmiddels aangifte gedaan.



"Dit was willens en wetens een aanslag op Joods cultureel erfgoed", zegt Eduard Huisman van het kerkgenootschap. "Dit rijt opnieuw de wonden open van de mensen die in de Tweede Wereldoorlog familie en vrienden hebben verloren."

"Ga je huiswerk doen", zegt Huisman tegen de dader of daders. "De reden dat dit is gedaan komt vooral voort uit negatieve propaganda over het jodendom. Als je goed kijkt hebben Joden in Nederland juist bijgedragen aan de groei en bloei van de wereld en de mensheid en misschien kan je zelf ook wel meehelpen."