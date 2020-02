Vijf jaar na de klap: het verhaal van de bewoonsters van de Moddermanstraat op Radio Rijnmond

De oorverdovende knal was tot in verre omgeving te horen en had een ravage tot gevolg: "Het leek wel oorlogsgebied." Zondag 1 februari 2015 iets voor half vijf wordt de Moddermanstraat in Rotterdam-Schiebroek opgeschrikt door een heftige explosie. Programmamaker Marion Keete zoekt drie bewoonsters op die de explosie nog vers in het geheugen hebben. Ze doen hun verhaal op donderdagavond, om 19:00 uur op Radio Rijnmond.