Dordt restaureert unieke historische brug

Naast de Engelenburgerbrug, in het historisch havengebied van Dordrecht, is een noodbrug gebouwd, die donderdag geopend wordt. Die is nodig omdat de uit 1910 stammende brug gerestaureerd moet worden.

De oude brug wordt maandagmorgen afgesloten voor alle verkeer. Hulpdiensten, omwonenden en horeca-ondernemers drongen aan op een noodbrug, omdat het Nieuwe Werck anders alleen nog bereikbaar zou zijn via de Roobrug.

Het Nieuwe Werck is de naam van het eiland, dat loopt van het Blauwpoortsplein tot het Damiatebolwerk. Om dat deel van de stad bereikbaar te houden trok de gemeente 750 duizend euro uit, bovenop de 8 miljoen voor restauratie.

De Engelenburgerbrug is uniek, zegt Peter de Vet van de gemeente Dordrecht: "Dit is een rolbasculebrug, daar zijn er nog een handvol van in ons land, maar deze is het best bewaard gebleven."

Vooral onder de grond moet aan weerszijden van de brug veel gebeuren, omdat onder meer de houten fundering verrot is. "De klus gaat één tot anderhalf jaar duren", zegt De Vet, "en begint zodra de aanbesteding is afgerond."

De brug is een rijksmonument en dat betekent dat het uiterlijk er van zo min mogelijk moet worden aangetast. Van wat er gaat gebeuren heeft de gemeente Dordrecht dit filmpje gemaakt.