Akkoord bij technische groothandel over loonsverhoging

Er is een cao-akkoord voor de technische groothandel. De leden van de vakbond moeten wel nog over het akkoord stemmen.

De komende drie jaar gaat het personeel er in totaal elf procent op vooruit. "Het is een akkoord voor een langere periode", zegt Mari Martens van vakbond FNV. "Deze overeenkomst loopt tot september 2022 en gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019."

Sinds begin dit jaar werd door leden van de vakbond FNV gestaakt, onder meer bij de Technische Unie in Strijen. Daar is vijftien dagen achtereen gestaakt. Vorige week ging de FNV weer aan de onderhandelingstafel met de werkgevers.

Martens is vooral blij dat voorgestelde 'verslechteringen' uit het akkoord zijn verdwenen. "Het schrappen van bepaalde toeslagen zijn van de baan", legt hij uit. "Kijk, liever hadden we al in 2019 een verhoging van vijf procent gehad. Dat is niet gelukt, maar het is niet anders. Het is zoals het is."

Als de leden van de FNV instemmen met het akkoord, vindt de eerste loonsverhoging plaats in april van dit jaar. Dan gaat het loon voor de technische groothandel met 3 procent omhoog.