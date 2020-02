Sander de Kramer in een lijstje met Kennedy, Merkel en Mandela

De Rotterdamse journalist en televisiemaker Sander de Kramer krijgt de prestigieuze Four Freedoms Award. De presentator van het Rijnmondprogramma Woorden en Daden krijgt een prijs voor zijn inzet voor minderbedeelden in binnen- en buitenland.

De Kramer reisde als journalist in 2007 naar Sierra Leone, dat kort daarvoor door de Verenigde Naties was uitgeroepen tot 'meest ellendige plek op aarde'. Samen met Hugo Borst richtte hij een stichting op om noodhulp te bieden in het gebied. Zo haalde hij kinderen uit de mijnen. Die kinderen krijgen nu een opleiding op één van de twintig scholen die de stichting gebouwd heeft.

"Voormalige straatprostituees maken nu schooluniformen en oorlogsweduwen krijgen een microkrediet, zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien", schrijft de jury van de Four Freedoms Awards. "Zijn positieve instelling en medemenselijkheid zijn een voorbeeld voor velen in een wereld waarin het individualisme lijkt te floreren."

Prestigieus

Elk jaar worden de Roosevelt Four Freedoms Awards uitgereikt aan mensen of organisaties die invulling geven aan de Vier Vrijheden zoals president Roosevelt ze omschreef: Vrijwaring van meningsuiting, Vrijwaring van godsdienst, Vrijwaring van gebrek en Vrijwaring van vrees. De Kramer krijgt de prijs voor Vrijwaring van gebrek, de prijs voor iemand die probeert iets te doen aan armoede. Ook is er een internationale Four Freedoms Award, die uitgereikt wordt aan de Verenigde Naties.

De prijzen worden jaarlijks uitgereikt door de Roosevelt Foundation in Middelburg en de Franklin and Eleanor Roosevelt Institute in New York.

Eerder gingen er Four Freedoms Awards naar Prinses Juliana, de Amerikaanse presidenten John F. Kennedy, Jimmy Carter en Harry Truman, Nelson Mandela, Kofi Annan, Angela Merkel en Malala. De prijzen worden op 14 april uitgereikt in Middelburg.