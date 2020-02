Leefbaar Rotterdam wil noodliften als lift flat defect is

Directe aanleiding is de renovatie van de lift van een wooncomplex aan de Wolphaertsbocht op Rotterdam-Zuid. Er is maar 1 lift en die wordt opgeknapt. Dus moeten de bewoners nu met de trap.

Binnen blijven

Buiten bij de deurbellen komt Miep aanlopen. Zij woont op de tweede etage. Ze kan nog wel naar buiten, maar met moeite. Ze krijgt binnenkort een nieuwe heup. Met veel pijn en ellende, zoals ze het zelf omschrijft, kan ze trap lopen. “Met een paracetemolletje kan ik de trap nog af.”

Op de zevende etage woont Hanny de Hoop. Zij kan nu al bijna drie weken haar huis niet uit. “Ik kan met mijn hartritmestoornissen wel naar beneden, maar ik kan niet meer naar boven. Dus ik kan ook niet weg. Die oude vrouwtjes van in de negentig kunnen ook helemaal niet weg.”

Tijdelijke woningen

Woonstad is de eigenaar van dit complex en laat weten tijdelijke woningen te hebben aangeboden, maar daar heeft bijna niemand op gereageerd. Hanny de Hoop: “Ze bieden je een ander huis aan, dus dan zeggen ze: Als je dat niet accepteert of niet wil dan is het je eigen keus dat je thuis moet blijven.”

Voor een deel zijn de bewoners het daar wel mee eens, maar ze wijzen op de grote impact die verhuizen heeft. “Je moet alles meenemen, je bed, eventuele rolstoelen, of apparaten, noem het allemaal maar op."

Woonstad zegt in een reactie dat er voor zover nu bekend geen klachten van de bewoners zijn ontvangen. Bewoners zeggen de huismeester het wel gezegd te hebben. Maar ze vinden het ook vreemd dat hij niet regelmatig langskomt om te vragen hoe het met de mensen gaat.

Woonstad schrijft in een verklaring: "Onze huismeester is goed op de hoogte van de stand van zaken in het complex. Hij heeft contact met bewoners, de monteurs en hij is de man van de hand-en-spandiensten. Huismeesters hebben meerdere gebouwen onder hun hoede, dus kunnen zij niet voortdurend op één locatie zijn. Het is natuurlijk mogelijk dat, op de momenten waarop de huismeester in het gebouw was, bewoners hem toevallig net zijn misgelopen."

Er staat een medewerker in de flat klaar om de bewoners te helpen. Bijvoorbeeld om de hond uit te laten of om boodschappen naar boven te brengen of te halen. Miep: “Een moordgozer, je hoeft maar te bellen en hij doet heel veel. Hij brengt vuilnis naar beneden, hij brengt de boodschappen boven.”

Noodlift

De bewoners zijn het ondanks de goede zorgen van deze man het nu wel zat. Hanny de Hoop: “Er moet gewoon een noodlift komen, als ze hier met de lift gaan beginnen in de toekomst. We hebben maar één lift”.

Woonstad zegt dat het op deze locatie ook onderzocht is of een tijdelijke lift mogelijk is, maar dat is niet het geval. "De ruimte in het portiek en trappenhuis leent zich niet voor een traplift of een tijdelijke lift, omdat de trap een wenteltrap is, het trappenhuis is afgesloten en de plint te weinig ruimte biedt."

Oproep stadsbestuur

Leefbaar Rotterdam is wel klaar met dit soort situaties als nu in het complex aan de Wolphaertsbocht. Al diverse malen heeft de partij bij het stadsbestuur aan de bel getrokken als bewoners van flats of appartementencomplexen door een defecte kift geen kant op konden.

Van Elck: “Mensen zitten in de hitte in Rotterdam-Ommoord, in een complex waar ook geen lift is. En dan moeten ze twee weken alleen maar binnen blijven. In Nesselande zijn problemen geweest, in Schiebroek. We moeten er iets op vinden dat mensen naar buiten kunnen en niet aan huis gekluisterd zijn”. De noodlift dus.

Liftmonteurs zijn ook vandaag de hele tijd druk bezig om de klus af te krijgen. Volgens de planning zou de lift komende vrijdag weer gebruikt kunnen worden. De bewoners twijfelen. “Eerst zien, dan pas geloven”, luidt het nuchtere commentaar.