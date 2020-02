Oud-Mariniers: 'Dit is zo pijnlijk voor de echte slachtoffers van De Punt'

"We worden steeds afgeschilderd als moordenaars. Dat is niet alleen pijnlijk voor ons, maar ook voor de echte slachtoffers, namelijk de slachtoffers van de gijzeling en hun nabestaanden." Rotterdammer Jannes de Jong deed die uitspraken woensdag bij het Gerechtshof in Amsterdam. De zaak gaat over de vraag of advocate Liesbeth Zegveld alsnog vervolgd moet worden voor laster en smaad.

In juli vorig jaar besloot justitie dat de zaak tegen de Ridderkerkse advocate Zegveld wordt geseponeerd na haar uitspraken over het optreden van mariniers bij de treinkaping bij De Punt in 1977. Volgens Zegveld was bij de bevrijdingsactie door de mariniers onrechtmatig veel geweld gebruikt en waren de Molukse kapers zonder noodzaak doodgeschoten. Dat vertelde ze ook in de media.

Volgens justitie was er geen sprake van smaad of laster omdat ze een deel van haar uitspraken deed als advocaat.



Dat Zegveld niet vervolgd wordt, was voor veel mariniers moeilijk te verteren. "Daarom zijn we met ongeveer twintig mariniers nu een procedure gestart, zodat het Gerechtshof er nog een keer naar kijkt", legt De Jong uit.

Procedure

Tijdens deze zogeheten Artikel 12-procedure kijkt het Gerechtshof of het besluit om niet tot vervolging over te gaan wel terecht was. "Vandaag (woensdag, red.) kwamen zes mensen aan het woord", vertelt De Jong. "Gisteren had ik nog het idee dat we maar een kleine kans zouden maken, maar we worden heel serieus genomen en ik denk dat de zaak zeker een goede kans maakt."

Tijdens de hoorzitting verklaarde De Jong dat hij zich door de uitspraken van Zegveld in zijn eer voelde aangetast. "We waren geen moordmachines", legt hij uit. "Door haar uitspraken worden de kapers juist als slachtoffers neergezet en dat zijn ze niet. De echte slachtoffers zijn de gijzelaars die zijn omgekomen."

Op 4 maart mag Zegveld zelf tekst en uitleg komen geven bij het Gerechtshof. Daarna duurt het nog tot begin mei voordat het Hof een besluit heeft geformuleerd.

