Snackbar na overval: 'Jaar lang goudgele frietjes voor gouden tip'

Het heeft nog altijd een flinke impact: de overval van afgelopen december op snackbar Verhage in Spijkenisse. De twee personeelsleden die op dat moment in zijn zaak staan, zitten - nu ruim vijf weken later - nog steeds ziek thuis. De daders, twee jonge jongens, zijn nog niet gepakt en dat maakt eigenaar Patrick boos. Daarom looft hij een unieke beloning uit voor de gouden tip: een jaar lang gratis friet.

"Wat je natuurlijk wilt, is dat zoveel mogelijk mensen ervan horen", zegt Patrick van der Steen, die de vestiging in winkelcentrum Waterland runt. "Geld wordt natuurlijk vaker uitgeloofd voor een tip, maar we willen iets geven wat van onszelf is en in friet zijn we natuurlijk goed. En zo krijg je een heel jaar lang een bedankje in plaats van één keer wat geld op je rekening."

Het is acht uur 's avonds op 29 december als twee jongens met maskers de frietzaak binnen vallen. Ze richten een mes en een vuurwapen op de twee medewerkers. Met de bescheiden inhoud van de kassa rennen ze even later de winkel uit. Het personeel is er nog steeds van ondersteboven. "De daders hebben iets gedaan wat echt niet kan. Ze zouden zich moeten schamen."

Liever zelf

"We hadden er liever zelf willen staan op dat moment", zegt Patrick. "Je gunt het niemand. Je weet ook wat de impact is, omdat we het zelf ook weleens mee hebben gemaakt". De patatzaak werd een paar jaar geleden ook al eens overvallen.

De overval staat niet op zichzelf. De laatste tijd is het onrustig in de wijk. "We hebben steekpartijen gehad en pas nog is een oude man thuis overvallen. Als je dan de leeftijd van die daders hoort, vraag je je af of die ouders nou weten wat hun kinderen uitspoken. Hier hadden ze ook een vuurwapen en een mes bij zich. Die moeten ze toch ook thuis ergens opgeborgen hebben", vraagt de snackbareigenaar zich af.

Toch blijft hij positief. "Voor de rest is er met de wijk niet zo veel fout. Misschien zijn het ook wel jongens van buiten die deze wijk uitkiezen, juist omdat het hier wat rustiger is. Wij zijn daar nu wel de dupe van, want ze hebben toch flink wat emotionele schade aangericht."

Patrick hoopt dat hij de daders kan vertellen wat ze hebben aangericht en dat ze leren van hun fouten. "Kijk, iedereen kan een keer een fout maken, maar daar moet je ook wel de consequenties van voelen."

Het politieonderzoek heeft nog niet naar de daders geleid en daarom is het uitloven van een jaar gratis friet Patricks laatste hoop. "Natuurlijk zijn er wel beperkingen, maar als iemand komt vertellen wie ze zijn, zijn we zo blij dat we daar echt wel wat tegenover stellen. Wij leveren de goudgele frietjes voor de gouden tip", knipoogt hij. "De daders vinden zou de mayo op de friet zijn."