Hessel en Tess: 14 maart in Ahoy, vanmiddag op Radio Rijnmond

In 1991 verbaasde Hessel vriend en vijand door Ahoy twee avonden volledig te vullen, terwijl hij normaal gesproken alleen optreedt in zijn eigen café op Terschelling. In de jaren daarna volgden concerten in onder meer Thialf, Vredenburg en de Ziggo Dome. Op 14 maart geeft hij nog één keer zo'n groot concert. Natuurlijk in Rotterdam. Dit keer samen met zijn dochter Tess.

Het tweetal is vanmiddag te gast in het programma van Reint Jan Potze. Om 16:30 uur voor een gesprek over het Ahoy-concert. Dan spelen ze ook live een paar liedjes. En tussen 18:00 en 19:00 uur nemen ze het 45 toeren-uur op de radio volledig over met hun eigen vinylplaten.