Ondernemer zoekt uren naar parkeerplaats na verbod Olympiaweg: 'Dan riskeer ik maar een boete'

"Als je geluk hebt, kost het je tien minuten en kun je net ergens tussen", zegt de ondernemer als we met hem meerijden op zoek naar een parkeerplek. "Als je geen geluk hebt, vind je helemaal geen parkeerplaats en moet je helemaal terugrijden naar de veiling in Barendrecht en word je daar opgehaald door je vrouw."

Sinds 3 februari geldt er een verbod voor het parkeren van vrachtwagens aan de Olympiaweg in Rotterdam-IJsselmonde. Dat was één van de weinige plekken waar Bayrat altijd wel een plekje vond om zijn vrachtwagen te parkeren. Maar buurtbewoners klaagden over overlast, waarop de gemeente besloot de voertuigen uit de straat te bannen.

Bayrat: "Mensen hebben allemaal leugens verteld aan de gemeente Rotterdam. Bijvoorbeeld dat er op de vrachtwagenparkeerplaatsen vrouwen zijn lastig gevallen en dat is helemaal niet waar. Ze hebben daar geen enkel bewijs voor. Ze hebben ook nooit aangifte gedaan."

In de zoektocht naar een parkeerplek komen we langs de Olympiaweg. "Kijk, nu staan er nog wat auto's, maar straks over een paar uur is het hier een verlaten straat en kun je je vrachtwagen gewoon kwijt. En niemand heeft er last van. Het slaat echt nergens op. Ik heb er geen woorden voor."

'Helemaal naar Ridderkerk'

De gemeente heeft hem een lijstje gegeven met plekken waar hij wel met toestemming mag parkeren. Eén van de die plekken is achter het Maasstad Ziekenhuis, maar daar is volgens Bayrat nooit plek. Een andere optie is helemaal naar Ridderkerk. "Maar dan ben ik uren extra tijd kwijt en moet ik een extra auto aanschaffen om er te komen."

Bayrat vindt dat de gemeente Rotterdam een voorbeeld zou moeten nemen aan Barendrecht, waar bewoners die een vrachtwagen hebben een vergunning krijgen. "Heel netjes van Barendrecht. Die gemeente zorgt goed voor hun mensen."

Na bijna een uur zoeken hebben we nog altijd geen plek gevonden. "Ik ga 'm nu maar gewoon ergens neerzetten en dan hoop ik dat als ik morgen terugkom ik geen boete heb. Wat moet ik anders? Ik was vanmorgen al om drie uur wakker. Het is na al acht uur 's avonds. Ik wil wel een keer naar huis."