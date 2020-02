Het weer van vandaag: vrij zacht

Vandaag zijn er wolkenvelden met soms zon en blijft het rustig en droog. De temperatuur loopt op naar een vrij zachte 8 graden. De westenwind waait zwak en aan zee matig, windkracht 2 of 3.

Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden en blijft het droog. In de loop van de nacht klaart het vanuit het zuiden op. De temperatuur daalt naar 2 graden.

Morgen is het prachtig weer met volop zon en blijft het droog. In de middag wordt het 9 graden en staat er een matige zuidoostenwind, kracht 3 of 4.

Vooruitzichten

Zaterdag is er veel bewolking en zorgt een zwak front mogelijk voor een beetje regen. Op zondag bestaat er kans op een zuidwesterstorm en in het hele land bestaat er kans op zeer zware windstoten tot 120 km/u en mogelijk zelfs meer. Als dit uitkomt, zal het KNMI zeker code oranje uitgeven vanwege de windstoten. Verder gaat het regenen en wordt het 12 graden.