Tattookillers (zonder Cor Pijnen) horen uitspraak

De rechtbank in Rotterdam doet donderdag uitspraak in de zaak rondom de zogeheten tattookillers. Vier verdachten, onder wie de voortvluchtige Cor Pijnen uit Schiedam, staan terecht voor de moord op Onno Kuut in 2009.

Het lichaam van Enschedeër Kuut werd gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was gemarteld en zijn keel was doorgesneden.

Tegen de vier verdachten, elk met een grote tattoo met Chinese tekens op de rug, is levenslang geëist. Het gaat om Cor Pijnen en zijn broer Brian uit Schiedam en om Evert S. en Jeroen S. uit Leerdam. Cor knipte echter twee weken geleden zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos.



De Schiedammer droeg een enkelband voor een andere zaak, een mislukte liquidatie. Volgens het OM ‘werd het hem kennelijk de grond te heet onder de voeten’. Hij moest zich twee dagen nadat hij verdween verantwoorden bij de rechter voor de moord op Kuut.

Justitie gaf 23 januari foto's vrij van Cor Pijnen. Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is bezig om de man op te sporen. Hij is op dinsdag 21 januari voor het laatst gezien in Schiedam.