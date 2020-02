Proost! Speciaalbiertje om 800 jaar stadsrechten Dordrecht te vieren

"Zo, pittig!", is de eerste reactie van verslaggever Mirjam de Winter als ze donderdagochtend een slok neemt van SMOOK 1220. "Dat is ook de bedoeling", zegt bierbrouwer Sjoerd Wolting. "Het moest een biertje worden in de trant van de Middeleeuwen. Dan zit er sowieso een rooksmaak aan."

Hoewel het is geïnspireerd op de Middeleeuwen, is dit niet zoals het bier destijds werd gedronken. "Onze smaken zijn nu zo verfijnd, dat het Middeleeuwse bier voor ons niet te drinken was", legt Wolting uit. "Het was toen rokerig, drammerig en waarschijnlijk redelijk zoet. Het was in ieder geval gezonder dan water uit de stadsgrachten, daarom werd het ook veel gedronken."

Vrouwenbier

Maar waren de mensen toentertijd dan de hele dag dronken? "Dat viel wel mee. Het alcoholpercentage was toen niet hoog. Er werd van één brouwsel namelijk twee of drie soorten bier getrokken: je had het goede bier, vrouwenbier (twee procent alcohol) en kinderbier. Dat laatste was alleen gekookt water met een smaakje."

Het speciale biertje voor het Dordtse jubileum bevat 5,5 procent alcohol. Het wordt alleen dit jaar geproduceerd in de brouwerij aan het Buddingh'plein en is alleen te koop in Dordtse winkels en Dordtse horeca.

Maar échte liefhebbers krijgen zaterdag van 14:00 uur tot 17:00 uur ook de gelegenheid om een biertje te drinken. "Ze kunnen proeven van de smaak van Dordrecht", zegt Wolting.