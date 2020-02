Waarom de 'Jules Deelderstraat' niet zomaar gevonden is

In de eerstvolgende vergadering bespreekt de Rotterdamse straatnamencommissie Jules Deelder. Dat onderwerp is door de gemeenteraad op de agenda gezet. Vorige week stemde de raad in met een voorstel om een straatnaam naar de overleden dichter, nachtburgemeester en jazzliefhebber.

"Jules verdient een mooie, passende plek. En dat is niet op Zuid, nee", belooft stadsarchivaris en voorzitter Jantje Steenhuis. Deelder was een fanatiek Sparta-supporter.

Officieel is de regel dat iemand vijf jaar dood moet zijn. Voor Jules kan een uitzondering worden gemaakt als de gemeente dat vraagt, maar dat is nog niet gebeurd. Wethouder Bert Wijbenga heeft de straatnamencommissie gevraagd om een voorstel te doen voor een gepaste plek én een gepast moment.



"We moeten het ook goed afstemmen met de familie van Jules. Dat doen we in zo’n geval ook altijd", legt Jantje Steenhuis uit.

Lastig

Volgens Steenhuis is het lastig om een plek te vinden voor Deelder. "Het moet wel een locatie zijn die voor hem betekenisvol was. Je wilt hem niet wegstoppen." Het kan dus even duren voor er een goede plek is gevonden.

De commissie moet ook rekening houden met de bewoners. "Je kunt je voorstellen dat het hernoemen van een straatnaam voor de mensen die er wonen best ingrijpend is. Dat doe je niet zomaar."

Toen de Marathonweg werd omgedoopt tot de Coen Moulijnweg, had die straat maar één adres: de supportersvereniging van Feyenoord. Die had geen enkel bezwaar. "Dat is voor heel veel straten een ander verhaal", zegt Jantje Steenhuis. De supportersvereniging van Sparta opperde deze week al om de parkeerplaats voor het stadion om te dopen tot Jules Deelderplein.