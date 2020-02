Financiële tegenvaller rondom verbouwingsplannen Boijmans

Goede doelen houden de hand op de knip als het gaat om steun voor de verbouwing van het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. In een brief aan de gemeenteraad noemt wethouder Kasmi het een 'tegenvallend resultaat'.

Wat voor gevolgen dit heeft voor de renovatie is niet duidelijk. Eerder liet het stadsbestuur weten dat goede doelen, sponsoren en externe financiers gezocht zouden worden om mee te betalen aan de verbouwing. Een aantal organisaties zou ook bereid zijn om de verbouwing naar 'het next level' te tillen. Maar uiteindelijk kwam er niemand met geld over de brug.

In juni van dit jaar besluit de gemeenteraad over de verbouwing van het museum. Wat de tegenvallende externe financiering tot gevolgen heeft voor het 'ambitieniveau' van de verbouwingen, moet nog blijken. Het stadsbestuur is nog in gesprek met Boijmans.

D66 vermoedt dat de BankGiro Loterij in beeld was als externe financier. Die partij heeft nu aan wethouder Kasmi gevraagd of het inderdaad om deze loterij gaat.