Jongen geschorst van school in Spijkenisse na vondst mes

Een leraar heeft op een middelbare school in Spijkenisse een keukenmes aangetroffen in de tas van een leerling. De 16-jarige jongen is geschorst door de school.

Een foto van het mes is op Facebook geplaatst door de wijkagent van De Akkers in Spijkenisse.

Een woordvoerder van de politie zegt dat de leraar het mes in de tas zag zitten. Of er sprake was van een tassencontrole is niet bekend. De politie wil niet zeggen om welke school het gaat.

De afgelopen maanden zijn er meerdere steekpartijen geweest in Spijkenisse waar tieners bij betrokken waren. Zo werd vorige week nog een 17-jarige jongen neergestoken op de Hoepelmaker in Spijkenisse. Voor het neersteken van een 14-jarige jongen, vorig jaar bij metrostation Heemraadlaan, is destijds een 13-jarige jongen opgepakt.