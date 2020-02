Alle tattookillers vrijgesproken van moord op Onno Kuut

De zogeheten tattookillers hoeven niet de cel in voor de moord op Onno Kuut in 2009. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag bekendgemaakt. Tegen de vier verdachten, onder wie de voortvluchtige Cor Pijnen uit Schiedam, werd eerder levenslang geëist.

Het lichaam van Enschedeër Kuut werd destijds gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij was gemarteld en zijn keel was doorgesneden. Hij is met een mes gedood, maar dat mes is nooit gevonden. De spullen van Kuut werden opgevist uit een singel in Schiedam.

De mannen die donderdag voor de rechter stonden zijn Evert S. en Jeroen S., beiden uit Leerdam, en de broers Cor en Brian uit Schiedam. Ze danken hun naam aan de grote Chinese tatoeages die ze op hun rug hebben. Alle vier zeiden eerder onschuldig te zijn.

Cor Pijnen knipte zo'n twee weken geleden zijn enkelband door en is sindsdien spoorloos. Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is bezig om hem op te sporen. Hij is op dinsdag 21 januari voor het laatst gezien in Schiedam.



Te beperkte hoeveelheid bewijs

Volgens de rechter heeft het Openbaar Ministerie (OM) een "te beperkte hoeveelheid indirect bewijs" geleverd tegen het viertal. Uit het dossier zouden meerdere motieven blijken voor de moord, maar dat geeft volgens de rechter geen duidelijkheid.

Het OM stelt dat Kuut in een woning in Leerdam is gedood. "Dat blijkt uit niets", zegt de rechter. "De woning ligt in het centrum van Leerdam, maar niemand heeft iets gemerkt." Ook is volgens de rechter niet duidelijk wanneer Kuut om het leven is gebracht.

De vraag wie Kuut gedood heeft, kan ook niet worden beantwoord. De auto van Brian P. stond korte tijd stil op de plek waar de spullen van Kuut zijn gevonden, maar dit is volgens de rechter onvoldoende bewijs. "Het heeft er alle schijn van dat hij er iets mee te maken heeft, maar het is onvoldoende voor daderschap."

Het OM heeft twee weken de tijd om tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep te gaan.

Verslaggever Paul Verspeek was in de rechtbank aanwezig en twitterde over de uitspraak.