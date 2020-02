Dijkhuizen en Excelsior op hun hoede voor Helmond Sport

Brandon Ormonde-Ottewill over Excelsior: 'Ambitie spreekt me aan'

In tegenstelling tot vorige week, kon Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen op de gebruikelijke manier toewerken naar het eerst volgende duel van de Kralingers. "Ik heb deze week zeker genoten", vertelt hij.

Dijkhuizen stond pas twee dagen voor aanvang van het treffen tegen NAC Breda (2-2, red.) voor de spelersgroep van Excelsior. "Ik vind het een leuke groep. Er zit een goede dynamiek in de groep.", is Dijkhuizen van mening.

"We focussen ons op de verdedigende accenten, maar aan de bal mag ook meer verwacht worden." Na het duel tegen NAC Breda stelt Dijkhuizen dat de samenwerking tussen de backs en buitenspelers bij Excelsior beter kan.

Ormonde-Ottewill

Eén van de backs van Excelsior is Brandon Ormonde-Ottewill, die vorige week debuteerde voor de Kralingers. Hij is op huurbasis overgekomen van FC Dordrecht en maakt het seizoen op Woudestein af. Excelsior heeft een optie tot koop op de Engelsman.

"De ambitie van de club spreekt me aan. Excelsior wil naar de eredivisie promoveren", zegt Ormonde-Ottewill, die nog niet wil praten over het komende seizoen. "Deze club komt voor mij wel op het juiste moment in mijn carrière."

Oppassen

Excelsior wacht vrijdagavond het uitduel tegen hekkensluiter Helmond Sport. Dijkhuizen is, ondanks de laatste plek voor de Noord-Brabanders, op zijn hoede: "We hebben al heel lang niet gewonnen. Dat zegt genoeg over deze competitie."

Dijkhuizen kan tegen Helmond Sport niet beschikken over Hervé Matthys en Alessandro Damen. Beide Excelsior-spelers zijn geblesseerd.