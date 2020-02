Twee keer op één avond: politie pakt drugsverdachten op bij ECT

Aan het einde van de middag kwam er bij de Douane een melding binnen dat twee vermoedelijke uithalers op het terrein liepen. Samen met de Zeehavenpolitie werden toen twee mannen van 19 en 34 jaar opgepakt.

De politie vermoedt dat een 55-jarige medewerker heeft geholpen bij het toelaten van de mannen op het terrein. Ook hij is gearresteerd.

Later op de avond werd gezien dat er nog eens twee mannen over het hek van de ECT-terminal klommen. Met medewerking van een politiehond en een helikopter werden de mannen opgespoord. De mannen van 28 en 29 jaar hadden zich verstopt in een container.

De vijf zitten allemaal vast. Of beide zaken met elkaar te maken hebben is nog niet duidelijk.