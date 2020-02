Kolencentrale op de Maasvlakte al weken kapot

De problemen spelen al sinds begin januari. Er is sprake van een defect. Wat er kapot is, wordt nog onderzocht. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. De stroomvoorziening in ons land loopt geen gevaar.

De centrale werd in 2016 geopend als Engie-centrale. Vorig jaar werd de centrale overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Riverstone. Het bedrijf wil niet ingaan op vragen over de problemen.