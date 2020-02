Vier zwartneushaaien geboren in Blijdorp, moeder bijt er drie dood

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam zijn eind januari vier zwartneushaaien geboren. Drie van hen zijn door de moeder doodgebeten. Dat heeft de dierentuin donderdag bekendgemaakt. De geboorte van de haaitjes is mogelijk een wereldprimeur.

In december zagen de verzorgers dat één van de vrouwtjes dikker oogde dan normaal. Omdat vermoed werd dat ze drachtig was, lokten zij haar uit voorzorg naar een apart deel van het aquarium. Pasgeboren haaitjes zijn namelijk een prooi voor alle andere roofvissen in het bassin.

Een van de dierverzorgers zag op 28 januari dat de babyhaaien waren geboren. Ze waren zo'n 45 centimeter lang. Slechts een van hen wist te overleven. De andere drie waren voor hun eigen moeder niet veilig en kwamen om.

"Er is na de geboorte geen band tussen de moeder en haar jongen. Als zij in de buurt van hun moeder verblijven, is er kans dat ze ze doodbijt. Een van de twee levende dieren had duidelijk ook last van een bijtwond aan zijn staart en overleed helaas 24 uur later. Het vierde dier is de strijd ongeschonden doorgekomen en zwemt nu achter de schermen in een groot bassin", laat Blijdorp weten.

Vissen en octopussen

Zwartneushaaien worden erg weinig in aquaria gehouden en geboortes zijn bijzonder. "Uit navraag bij Europese en Amerikaanse collega’s bleek dat de geboorte mogelijk een wereldprimeur is. Geen enkele andere dierentuin of aquarium lijkt hiermee te hebben gekweekt", meldt de Rotterdamse diergaarde.

Zwartneushaaien komen voor in de (sub)tropische zeeën van het westelijke deel van de Atlantische Oceaan, van Noord-Carolina tot aan het zuiden van Brazilië. Deze ranke en snelle haaien worden een kleine anderhalve meter lang en leven onder meer van kleine vissen en octopussen.

Sinds de opening van het Oceanium in 2001 zwemmen de zwartneushaaien daar in het haaienbassin, samen met verpleegsterhaaien, zandbankhaaien en zwartpunthaaien.

Een van de doelstellingen van het Oceanium van Diergaarde Blijdorp is het kweken met bedreigde vissoorten. De zwartneushaai is geen bedreigde soort, maar de ervaring die opgedaan kan worden met deze soort wordt later gebruikt om later te kunnen werken aan de kweek van bedreigde haaien.