Zweeds wittebrood na 75 jaar terug in Vlaardingen

Bram Keizerwaard: "Zweeds wittebrood is aangevoerd met schepen en niet via droppings"

"Ik weet niet hoe het er kwam, maar het was er. Dat brood vond ik lekker", zegt de 82-jarige Ditte Bloem uit Maassluis over het Zweeds wittebrood dat in de eerste helft van 1945 in hongerend bezet Nederland werd uitgedeeld.

In het kader van 75 jaar vrijheid wordt in Vlaardingen deze maand herdacht dat het Zweedse wittebrood een redding was voor de uitgehongerde bevolking. Met dezelfde ingrediënten als in 1945 wordt het brood opnieuw gebakken.

Het is een initiatief van de Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen. Door het brood te bakken en uit te delen aan ouderen en jongeren, hoopt de stichting een verbinding tot stand te brengen. Op vrijdag 21 februari komt de ambassadeur van Zweden symbolisch het eerste brood overhandigen op het stadhuis van Vlaardingen.

Aangevoerd per schip

Bram Keizerwaard is voorzitter van de Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen. Hij heeft inmiddels een aantal proefbroden gebakken. Terwijl hij het deeg kneedt, vertelt Keizerwaard over het Zweeds wittebrood: "Het is aangevoerd door drie schepen met grote rode kruizen erop, omdat zowel de geallieerden als de Duitsers elk schip dat verdacht was, torpedeerden."

Er werden geen broden uit Zweden naar Nederland gebracht, maar meel dat naar lokale bakkers ging. Zij bakten de broden die daarna werden uitgedeeld aan het volk. De 91-jarige Jo Bloem uit Vlaardingen weet dat nog.

"Bij ons om de hoek kon je dat brood halen. M'n broer heeft er uren voor in de rij gestaan." De schoonzussen Jo en Ditte Bloem kregen het proefbrood dat Bram Keizerwaard heeft gebakken. "Ik vind het wel aardig smaken, maar ik kan me de smaak van vroeger niet meer herinneren", zegt de oudste van de twee.

Herdenking

Op 21 februari wordt in Vlaardingen de hongerwinter van 1944-1945 herdacht. Op het stadhuis ontvangt burgemeester Eenhoorn de ambassadeur van Zweden. Tijdens de lunch is het Zweeds wittebrood een belangrijk ingrediënt.

Die dag zullen ook zo'n 400 Zweedse wittebroden worden bezorgd bij verzorgingshuizen in Vlaardingen en bij scholen. Keizerwaard hoeft al die broden niet zelf te bakken. Daarvoor werk hij samen met bakkerij Voskamp.