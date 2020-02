Ruiten aan diggelen bij Rotterdamse nachtopvang: 'Deze persoon komt niet meer binnen'

"Er was iemand boos dat 'ie nergens terecht kon", zegt iemand voor de deur bij Havenzicht. "En niet alleen hier. Ook bij andere plekken. Daar gingen de ruiten er ook aan."

Het Leger des Heils bevestigt dat ook bij de nachtopvang aan de Wiliam Boothlaan en aan de Bredestraat ruiten zijn ingegooid. Het Centrum voor Dienstverlening, de beheerder van de nachtopvang Havenzicht, is de situatie verre van uniek. Het Leger des Heils bevestigt dat.

"Het is geen schering en inslag", zegt een woordvoerder van het Leger des Heils. "Maar het komt zeker vaker voor. Vaak is er sprake van onderliggende problemen, zoals een gevoel van onmacht." Waarom dit keer iemand door het lint is gegaan, kan de woordvoerder niet zeggen.

Instellingen als het Leger des Heils zijn verzekerd tegen glasschade. Toch is een uitspatting van deze omvang niet zonder gevolgen. "We hebben een tolerantiegrens en die ligt best hoog. Maar daar kan je ook overheen gaan. In dit geval is er een sanctie opgelegd. Deze persoon komt niet meer binnen."