Ruim dertig jaar verslaafd geweest, nu een eigen foto-expositie

Tv-maker Beau van Erven Doorens sprak hem aan op straat. Of hij onder zijn begeleiding wilde afkicken was de vraag. Daar ging Patrick van der Jagt (45) op in. Sindsdien is hij clean. En nu opent hij onder de vlag van Art Rotterdam Week zelfs zijn eigen foto-expositie. Titel: Mensen in Rotterdam.

Patrick: "Dit gaat niet over daklozen op straat of de personen die ik ken uit mijn verleden. Vroeger waren mensen voor mij alleen maar melkkoeien. Ik werd ook met de nek aangekeken. Nu merk ik in mijn nieuwe leven dat ik steeds meer contact met mensen krijg, wat ik verschrikkelijk leuk vind. Het is mijn keuze geweest om mensen te gaan fotograferen."

Fantastisch!

In zijn expositie in de Foodhallen aan de Rotterdamse Wilhelminapier hangen zestien foto's van Patrick. Hij is nerveus voor de opening deze donderdagavond, maar geniet er ook met volle teugen van.

Het gaat goed met hem, zegt hij. "Op dit moment ben ik gewoon lekker aan het werk. Ik heb een lekker huisje en een lieve vriendin. Dus hoe gaat het met mij? Fantastisch. Gewoon fantastisch!".