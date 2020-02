Politie zoekt meer getuigen aanrijding fietser

De aanrijding is op zaterdagochtend 11 januari om 6.10 uur. De klap is fors. De vrouw ligt nog steeds ernstig gewond in het ziekenhuis.

Dankzij oproepen via social media en Burgernet wordt een aan de voorkant beschadigde grijze Volkswagen Up gevonden in de Veelzigtstraat en wordt later een 23-jarige Rotterdammer als verdachte aangehouden.

De politie wil graag meer weten over de toedracht van het ongeval en is nieuwsgierig naar het rijgedrag van de bestuurder. Ook is ze op zoek naar mensen die de auto tussen de Mathenesserlaan en Veelzigtstraat hebben zien rijden of hebben gezien dat de auto daar is geparkeerd.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.