Nieuwe beelden autobranden Schiedam

Vorige week is er in Bureau Rijnmond abusievelijk een verkeerde verdachte auto getoond, dichtbij de plek waar vijf auto’s uitbrandden. Deze week laten we de juiste auto zien.

De auto’s branden in de vroege ochtend van 20 oktober 2019 aan de Rembrandtlaan in Schiedam uit rond 5.20 uur. Eén auto wordt in brand gestoken, waarna het vuur overslaat op de andere auto’s.

De dader is nog spoorloos, maar de politie is wel benieuwd wie de bestuurder van de auto is, die kort na de brandstichting een minuut stilstaat op de kruising van de Nicolaas Beetsstraat en de Rembrandtlaan.

Vervolgens rijdt de auto de Rembrandtlaan in en slaat daarna rechtsaf naar de Vlaardingerdijk. Wie herkent de auto of weet wie de bestuurder is?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.