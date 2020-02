Kan voortvluchtige 'tattookiller' Cor Pijnen na zijn vrijspraak onbekommerd aan de champagne?

De rechter in Rotterdam heeft donderdag vier verdachten vrijgesproken van de 'martelmoord' op Onno Kuut in 2009. Tegen de zogeheten 'tattookillers' was levenslange gevangenisstraf geëist. Een van hen is de voortvluchtige Cor Pijnen. Maar na de vrijspraak onbekommerd over straat? Dat zit er voor 'De Paling' niet in.

Met het vonnis in de tattookillerzaak in zicht verdween Cor Pijnen (36) eind januari plots van de radar. Twee dagen voor de laatste zitting zette hij de schaar in zijn enkelband en nam de benen. Het is niet bekend waar de Schiedammer verblijft. Over zijn ontsnapping zijn wel ruim vijftig tips binnengekomen bij het tv-programma Opsporing Verzocht.

Pijnen stond onder elektronisch toezicht vanwege een eerdere veroordeling voor een mislukte liquidatie in Amstelveen, waarvoor hij dertien jaar celstraf kreeg. Nadat hij tweederde van die straf had uitgezeten, mocht hij van zijn vrijheid gaan genieten. Maar niet zonder enkelband. Met het doorknippen daarvan heeft hij een voorwaarde voor zijn invrijheidsstelling geschonden.



Mocht de politie hem oppakken dan draait Pijnen dus opnieuw de gevangenis in. Hij zal dan nog een jaar of vier moeten zitten. Een speciaal team van de politie - FastNL - is naar hem op zoek. Cor Pijnen werd voor het laatst gezien in Schiedam, op 21 januari.

Broederschap van moordenaars

De naam 'tattookiller' dankt de Schiedammer aan de grote Chinese tekens op zijn rug. De tekst: 'Wees daadkrachtig'. De vermoorde Onno Kuut en de drie andere moordverdachten hadden dezelfde tatoeages.

Brian, de jongere broer van Cor, werd ook verdacht van de moord op Kuut. De broertjes Pijnen delen nog een andere tatoeage. Tekst onheilspellende hiervan: 'Broederschap van moordenaars'.

De bijnaam De Paling kreeg Pijnen omdat hij meer dan eens aan de politie ontsnapte. Zo wist hij ooit aan een arrestatie te ontkomen door zich door een toiletraampje te wurmen.

Ook sprong hij een keer tijdens zijn vervoer naar de rechtbank uit de arrestantenbus. Op weer een ander moment dook 'de Paling' de Schie in om de politie van zich af te schudden. Met succes.

Klokkie

Volgens justitie was Cor Pijnen ook de opdrachtgever van de moord op kickbokser Peter Smit, in 2005 op de Meidoornsingel in Rotterdam-Schiebroek. De twee zouden ruzie hebben gehad over "een klokkie", oftewel: een horloge. De rechter veroordeelde Pijnen hiervoor tot vijftien jaar cel. Maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Ook mag een ontsnapping heten.

'De Paling' staat bekend als vuurwapengevaarlijk. Het advies van de politie is dan ook: 'Als je hem ziet, niet zelf benaderen, maar 112 bellen.'