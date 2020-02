Pakistaanse blogger bij huis in Rotterdam met dood bedreigd

De Rotterdamse blogger Ahmed Waqass Goraya is bij zijn huis aangevallen en bedreigd. Volgens Reporters Without Borders, een internationale organisatie die zich inzet voor persvrijheid, zit de Pakistaanse veiligheidsdienst achter de aanval.  Twee mannen kwamen afgelopen zondag op hem af. "Ik was aan het bellen toen een man me ineens in mijn gezicht sloeg terwijl een andere man het filmde", zegt Goraya tegen Reporters Without Borders.