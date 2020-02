Zeehond in de Dordtse Kil: 'Toen hij dook en we zijn staart zagen, wisten we het zeker'

Zelf besefte hij niet direct dat hij iets bijzonders had gezien, maar toen hij even later op kantoor kwam viel het kwartje. Tijdens een wandeling donderdagmiddag in een waterig februarizonnetje zag Frank Swaghoven een zeehond zwemmen. In de Dordtse Kil. Zo'n vijftig kilometer landinwaarts.

"Ik liep met een collega van de dijk ter hoogte van de Kiltunnel toen we iets in het water zagen", zegt de medewerker van Parktrust.

"Hij was eerst vrij ver weg en toen wist ik het niet zeker, maar toen hij dichterbij kwam werd het duidelijk: dit is een zeehond!" Frank komt vaak op Texel en weet dus waar hij op moet letten. "Toen hij even later dook, zagen we zijn staart en wisten we het zeker."

Frank pakte zijn telefoon en schoot een paar plaatjes, die hij bij terugkomst aan zijn baas liet zien. "Ik dacht dat hij me voor de gek hield", zegt Ad van den Berg, directeur van Parktrust.

"Een zeehond, zo ver het binnenland in. Dan moet hij wel via Zeeland zijn gekomen en de sluizen hebben genomen."