Mobiele Eenheid valt kraakwoning Tweebosbuurt binnen

In de Rotterdamse Tweebosbuurt ontruimt de politie op dit moment een gekraakt pand. De woning in de De La Reystraat is omsingeld en de straat is afgezet. Leden van de Mobiele Eenheid hebben rond kwart voor acht met een motorzaag de deur geforceerd. Vervolgens zijn er volgens omstanders minstens vier krakers geboeid afgevoerd.

Het is de tweede ontruiming in twee weken tijd. Eerder werd een groep voornamelijk buitenlandse krakers uitgezet. Wijkreporter Margreet Doorson en Rotterdam-Zuid verslaggever Maurice Laparlière berichten over de ontwikkelingen:



Het is onduidelijk om hoeveel krakers het nu gaat en wat hun afkomst is. Deze week besloot de rechter dat drie al langer verblijvende krakers hun woning binnen veertien dagen moeten verlaten.Op krakerswebsites is een oproep gedaan om de Tweebosbuurt te 'bezetten'. De wijk staat op de nominatie om te worden gesloopt en herbouwd. Dat roept veel verzet op. In krakerskringen wordt dat verzet ondersteund.