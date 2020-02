Politie onruimt kraakwoning in Rotterdamse Tweebosbuurt

De woning in de De La Reystraat werd omsingeld en de straat werd afgezet. Ook cirkelde er een helicopter boven de wijk. De actie duurde uren en startte aan het einde van de middag.

Leden van de Mobiele Eenheid forceerden rond 19:45 uur met een motorzaag de deur. In het pand verbleven in totaal twintig mensen: vier beneden en zestien boven.

Het is de tweede ontruiming in twee weken tijd. Eerder werd een groep voornamelijk buitenlandse krakers uitgezet. Het is onduidelijk wat de afkomst van deze krakers is.

Deze week besloot de rechter dat drie al langer verblijvende krakers hun woning binnen veertien dagen moeten verlaten. Dat staat los van deze uitzetting.Op krakerswebsites is een oproep gedaan om de Tweebosbuurt te 'bezetten'. De wijk staat op de nominatie om te worden gesloopt en herbouwd. Dat roept veel verzet op. In krakerskringen wordt dat verzet ondersteund. Ook op internationale krakersfora worden oproepen gedaan naar de Tweebosbuurt te trekken.