Ruim honderdduizend chocoladeletters in een kunstwerk op Heijplaat

In de Onderzeebootloods op Rotterdam-Heijplaat is donderdag het lekkerste record van de wereld gevestigd. Het gaat om een enorm chocoladekunstwerk, dat gemaakt is om de hulporganisatie Mercy Ships te steunen.

In het kunstwerk van 27 bij 15 meter zijn meer dan honderdduizend chocoladeletters verwerkt. Die zijn voor duizend euro per brok te koop. Zo'n brok weegt acht kilo. De opbrengst gaat naar het goede doel.

Chocolatier Frits van Noppen staat er net na de onthulling glunderend bij. "Deze dag heb ik in mijn hoofd al heel vaak beleefd", zegt hij. "Het voelt geweldig."

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari kan het publiek de gigantische hoeveelheid lekkers komen bekijken. Wie een homp chocola koopt, krijgt er een hamer en een beitel bij.

Mercy Ships is een internationale medische hulporganisatie die sinds 1978 kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden gratis medische zorg geeft.

Chocolatier Frits van Noppen is lang met de zoete sponsoractie bezig geweest. Bang voor een groot, zwart gat nu het kunstwerk is voltooid, is hij niet. "Pasen komt er aan", weet hij. "Met paaseitjes. We gaan knallen!"