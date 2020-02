Verbouwing Boijmans: 'Wethouder heeft broddelwerk geleverd'

In de Rotterdamse gemeenteraad is met verbazing gereageerd op het wegvallen van weer een geldschieter voor de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen. Getwijfeld wordt of het externe geld voor de meest uitgebreide verbouwing van het museum nu nog wel opgehaald kan worden.

Wethouder Saïd Kasmi stuurde raad vandaag een brief met het nieuws dat de Bank Giro Loterij geen extra geld meer geeft. "We hebben helaas gisteravond het teleurstellende nieuws moeten horen dat de extra bijdrage van 7,5 miljoen euro van de Bank Giro Loterij er niet komt. We zijn wel blij met de jaarlijkse bijdrage die ze sowieso aan het museum geven van vijf ton”.

Reden terugtrekken

Waarom de Bank Giro Loterij niet meedoet aan de extra financiering van Boijmans is volgens de wethouder nog niet bekend. Eerder haakte ook de stichting Droom en Daad af.

Twee belangrijke geldschieters die afhaken. Kan je zeggen dat ze plan misschien niet zo goed vinden? Kasmi: “Het is algemeen bekend wanneer een plan nog niet concreet is, dat het ook lastiger is om in te stappen. Je ziet ook vaak bij dit soort projecten dat wanneer er bijvoorbeeld een maquette is, dat het dan makkelijker is partijen te verleiden mee te doen. In die fase zijn we nog niet aangeland”.

Hoe nu 55 miljoen vinden?

De Bank Giro Loterij haakt af, maar is de deur definitief dicht? Volgens de wethouder wel. “Maar zeg nooit, nooit”.

Vooralsnog is er alleen een bedrag van 7,5 miljoen van het Rijk binnen. Of het nu in vijf maanden tijd gaat lukken om de rest van de 55 miljoen te vinden is niet bekend.

Volgens de wethouder zijn er al wel gesprekken met nog wat andere financiers, zoals goede doelen, diverse fondsen en wordt er ook nog gekeken naar bijdragen uit Europa.

Is de wethouder eventueel bereid om voor te stellen dat de gemeente zelf die 55 miljoen betaalt? “Dat is natuurlijk ook een scenario dat mogelijk is. We gaan de raad meerdere scenario’s voorleggen. De ambitie is nog steeds om zoveel mogelijk geld extern binnen te halen.”

Broddelwerk

In de gemeenteraad is het opnieuw wegvallen van een geldschieter rauw op het dak gekomen. Veel partijen vrezen of die extra verbouwing er überhaupt gaat komen.

Coalitiepartij D66 in de Rotterdamse gemeenteraad denkt dat het moeilijk wordt. Er mag van deze fractie absoluut niet nog meer geld uit de cultuurpot naar Boijmans. Het geld moet naar andere cultuurinstellingen, vindt de partij.

De PvdA spreekt van een enorme tegenvaller. “De bal ligt bij de wethouder. De voorzitter van de Raad van Toezicht van Boijmans is ook voorzitter van de Toezicht van de Nederlandse loterij, misschien kan de wethouder daar nog eens een balletje opgooien”.

Denk zegt hiervoor al van het begin af aan voor gewaarschuwd te hebben. "Wethouder Kasmi heeft broddelwerk geleverd, terwijl hij beloofd heeft externe financiering te regelen. Dat rekenen we hem flink aan”.

Volgende week donderdag vergadert de gemeenteraad verder over deze zaak.