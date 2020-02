Een kleine man met een baard heeft donderdagavond de Wibra aan de Lusthofstraat in Rotterdam-Kralingen overvallen. Hij kwam even voor 19:00 uur de textielwinkel binnen, nam de kassala mee en sloeg daarna op de vlucht.

De politie heeft via Burgernet een melding uitgedaan in de hoop dat iemand hem herkend. Het gaat om een getinte man van 1.55 meter lang met een volle baard. Hij is op een witte omafiets weggevlucht.

Het personeel dat in de winkel stond is niet gewond geraakt.