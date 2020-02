Snackbar Verhage aan de Oude Watering in Rotterdam-Beverwaard is voor de tweede keer in een week tijd overvallen. Donderdagavond drong een man met een mes de zaak binnen en bedreigde een medewerker.

Hij nam een tas met geld mee. Hoe groot de buit is, is niet bekend. De man is nog spoorloos.

Vorige week donderdagavond was het ook al raak bij de snackbar. Ook toen kwam een man met een mes de zaak binnen. Of het om dezelfde dader gaat is onduidelijk.