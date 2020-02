Johan heeft een uitstervend beroep maar peinst er niet over om te stoppen

Hoe is het om SRV'er te zijn in een tijd van zelfscankassa's en boodschappen bestellen?

In een tijd van zelfscankassa's en online boodschappen bestellen, klinkt het heel ouderwets: de SRV-wagen. Ze zijn ook grotendeels uit het straatbeeld verdwenen, want de SRV'ers van toen zijn bijna allemaal met pensioen. Maar in Gorinchem rijdt er nog eentje rond en eigenaar Johan van den Brink peinst er niet over om te stoppen.

Johan rijdt door Gorinchem, Schelluinen en Spijk. Al 36 jaar. "Ik was zes jaar, zat op de lagere school en toen kwam de rijdende winkel voor het eerst in het dorp. Toen ben ik gelijk meegegaan." Hij was verkocht en is nooit meer gestopt.

Johan vindt het contact met zijn klanten het leukst. "Ik probeer ze natuurlijk van alles te verkopen, extra natuurlijk", zegt hij met een knipoog. "Kijk maar." Even later loopt een oudere dame die net haar rollator had gevuld met boodschapjes terug de SRV-wagen in. Ze komt op aanraden van Johan naar buiten met bosjes bloemen. "Drie", jubelt de SRV'er.

Samen Rationeel Verkopen

Er zijn nu nog zo'n honderd rijdende winkels in Nederland. In de hoogtijdagen, in de jaren zeventig, waren dat er ruim 4,5 duizend. SRV staat voor Samen Rationeel Verkopen, maar het zou ook een verwijzing zijn naar 'SeRVice'.

Johans klanten zijn vrijwel allemaal op leeftijd. "Hij kent zowat heel Gorinchem en heel Gorinchem kent hem natuurlijk", zegt een klant. "Hij heeft veel oudere klantjes geholpen die slecht ter been zijn en niet zo ver meer kunnen lopen naar de supermarkt. Voor hen is het ideaal natuurlijk."

Zij kunnen ook de komende jaren nog op de service van Johan rekenen. "Ik moet nog minimaal vijftien jaar voordat ik van mijn pensioen mag genieten. Als de mensen maar bij me blijven kopen, is het goed."