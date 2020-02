Van 'bomenkerkhof' naar natuurbegraafplaats bij Heinenoord?

De kapvergunning voor 1014 bomen wordt binnenkort ingediend en dus willen de gemeente en de ontwikkelaar mensen nu goed informeren.

Begin dit jaar dook bij de Heinenoordtunnel een 'bomenkerkhof' op. Een opvallende protestactie tegen de kap, waardoor de discussie hierover weer flink oplaaide.

"We hebben goed gekeken hoe we zo min mogelijk schade aan de natuur doen", vertelt Ronald Kloet van projectontwikkelaar Renewable Factory. "Windmolen drie is zelfs nog in de plannen verplaatst om een mooie wilg te sparen."

Sprietjes

Wethouder Piet van Leenen denkt dat de Hoeksche Waard er een rijker bos voor terugkrijgt. "Dit is een volgroeid bos en het zijn toch veel sprietjes." Hij benadrukt dat er juist goed geluisterd is naar de wensen van omwonenden. "De windmolens komen ver van bewoond gebied. En het nieuwe bos zal veel dichter bij het dorp liggen en is veel toegankelijker."

Eerder vertelde Hoekschewaards Landschap al over het natuurcompensatieplan. Zo wordt er gesproken over een vogelkijkhut, een oeverzwaluwenwand en betere wandelpaden. De natuurorganisatie is niet blij met de windmolens in dit gebied.

Natuurbegraafplaats

Er heeft zich inmiddels een ondernemer gemeld die een natuurbegraafplaats wil ontwikkelen op deze plek. "Het gebied is er wel geschikt voor", vindt Van Leenen. "Maar het is aan de gemeenteraad om hier uiteindelijk een beslissing over te nemen, want daar is een bestemmingsplanwijziging voor nodig."

Als de kapvergunning wordt verleend zal de bomenkap aan het einde van de zomer, na het broedseizoen, beginnen. Er lag al een eerdere kapvergunning, maar die is door de windmolenprotesten vanuit Barendrecht verlopen.