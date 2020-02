Rotterdammers met afstand tot arbeidsmarkt worden 'extra handen' aan bed

Wat doe je met de groep Rotterdammers die het maar niet lukt om een baan te vinden? Terwijl er nijpende tekorten zijn in het onderwijs, bij de politie, in de zorg?

Een groep van twintig vrouwen met een zogeheten achterstand tot de arbeidsmarkt, heeft deze week succesvol het project Welslagen doorlopen. Zij zijn nu startproef voor een leerwerktraject in de zorg. Het is een winwinsituatie: het personeelstekort in de zorg wordt aangepakt en Rotterdammers stromen van uitkering naar baan.

De 53-jarige Otilia Castañeda Mendoza is bezig aan haar derde stagedag in het woonzorgcentrum Dorpsveld in Rotterdam-Charlois. Als leerling in opleiding. Talloze keren had ze al geprobeerd een baan te krijgen in de zorg, maar steeds viel ze buiten de boot. Omdat ze niet de juiste papieren heeft en geen ervaring. "Ik weet niet meer hoeveel ik heb gesolliciteerd, ik ben de tel kwijt."

Zoals Otilia zijn er meer Rotterdammers die er niet in slagen een baan te vinden. Dat kan komen door een taalachterstand, door schulden, door het ontbreken van een diploma. Het project Welslagen probeert die barrières te overbruggen en wil een kruiwagen zijn voor Rotterdammers die een baan willen in de zorg.

Hard nodig

Otilia heeft in Columbia een opleiding gevolgd voor docent geschiedenis en is door de liefde in Nederland verzeild geraakt. Ze is hier getrouwd en heeft twee kinderen gekregen. Ze wil werken en dat is ook hard nodig voor het gezinsinkomen. Alleen ze kreeg maar geen kans om een baan te vinden in de sector waar haar hart ligt: de zorg.

"Het is super mooi om de mensen in de praktijk bezig te zien en te zien hoe hun zorghart zichtbaar wordt', zegt Roos Stijger van DeRotterdamseZorg. Deze zorgwerkgever heeft de handen ineengeslagen met zorginstelling Laurens om langdurig werklozen juist wel aan de slag te krijgen. Deelnemers aan het project krijgen twintig weken begeleiding op maat waarbij problemen in de thuissituatie ook worden aangepakt.

Twintig weken

"We zien veel mensen uitvallen vanwege zorgen die thuis spelen. Denk aan schulden, denk aan taalachterstanden, denk aan alleenstaande moeders met kinderen", vertelt Roos Stijger. "Wij proberen de deelnemers in twintig weken klaar te maken door ook de dingen waar ze thuis tegenaan lopen te bespreken en ermee aan de slag te gaan."

Otilia heeft via het project Welslagen twintig weken kunnen meekijken in een zorginstelling en de basisvaardigheden geleerd. Ook is er aandacht voor haar beheersing van de Nederlandse taal. "Daar kan ik altijd aan werken.", zegt ze. "Tijdens het traject moet je ook schrijven en opdrachten maken."

Via het project Welslagen staat ze op haar 53ste aan de start van een toekomst waar haar hart ligt. Ze werkt drie dagen per week in het verzorgingshuis, gaat één dag per week naar school en wil zo haar diploma halen. "Ik vind het hier geweldig, mijn hart ligt in de zorg. Het contact met en de verhalen van de oudere mensen vind ik prachtig. Het is toch ongelooflijk dat ik door Welslagen deze baan nu heb". zegt Otilia met een grote glimlach.