Justitie eist cel en taakstraf voor knoeien met tachografen

Daardoor kunnen de chauffeurs ongezien langer doorrijden dan wettelijk is toegestaan. Daarom zou de medewerker wat justitie betreft ook nog een taakstraf moeten krijgen van 240 uur. Tegen het transportbedrijf is in de rechtbank in Rotterdam een geldboete van twintigduizend euro geëist.

Volgens justitie hebben de medewerker en het bedrijf door hun acties een reëel gevaar voor de verkeersveiligheid gecreëerd.

Vergrote kans op ongelukken

In de Arbeidstijdenwet is namelijk vastgelegd hoe lang chauffeurs maximaal achter elkaar mogen rijden en hoe lang ze moeten rusten. Het manipuleren van de tachografen heeft volgens de officier van justitie als enige doel dit onjuist te registreren en dat vergroot de kans op verkeersongelukken, aldus justitie.

Het bedrijf in kwestie is door de RDW erkend om tachografen te ijken. Zij moeten de apparaten controleren en bepalen of ze aan de gestelde eisen voldoen.

Al ingebouwd

In het onderzoek werden bij het bedrijf meerdere gemanipuleerde tachografen gevonden. Sommigen zaten al in vrachtwagens ingebouwd. Ook is materiaal gevonden waarmee tachografen gemanipuleerd kunnen worden.

Volgens het Openbaar Ministerie vulde de verdachte medewerker vervolgens de registerkaarten ook onjuist in, waardoor het leek alsof er helemaal niet met de tachografen geknoeid was.